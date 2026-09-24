Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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|Lukratives Cummins-Investment?
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Cummins-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cummins-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cummins-Aktie 230.78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.433 Cummins-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 524.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227.34 USD wert. Damit wäre die Investition 127.34 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Cummins eine Börsenbewertung in Höhe von 72.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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