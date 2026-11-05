S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Cummins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cummins-Aktie 124.31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Cummins-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.804 Cummins-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 379.57 USD, da sich der Wert einer Cummins-Aktie am 04.11.2026 auf 471.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 279.57 Prozent gesteigert.

Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 68.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch