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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Cummins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cummins-Aktie 124.31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Cummins-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.804 Cummins-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 379.57 USD, da sich der Wert einer Cummins-Aktie am 04.11.2026 auf 471.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 279.57 Prozent gesteigert.
Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 68.80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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