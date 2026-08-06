S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2021 wurde das Cummins-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 229.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 43.653 Cummins-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’385.28 USD, da sich der Wert einer Cummins-Aktie am 05.08.2026 auf 650.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 183.85 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cummins zuletzt 87.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch