S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CSX-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden CSX-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die CSX-Anteile bei 30.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 330.360 CSX-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 50.16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’570.86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65.71 Prozent zugenommen.

CSX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch