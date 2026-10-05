CSX Aktie 923022 / US1264081035
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in CSX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CSX-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36.01 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in CSX-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.777 CSX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 131.71 USD, da sich der Wert einer CSX-Aktie am 02.10.2026 auf 47.43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31.71 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte CSX einen Börsenwert von 87.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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