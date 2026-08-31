S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 31.08.2016 wurde das CSX-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CSX-Aktie bei 9.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 106.082 CSX-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’439.88 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 28.08.2026 auf 51.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 443.99 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von CSX betrug jüngst 95.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch