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|Lohnender Crown Castle-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 18.11.2021 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 183.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54.546 Crown Castle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 84.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’590.63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.09 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 38.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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