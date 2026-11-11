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|Rentable Crown Castle-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die Crown Castle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 95.64 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Crown Castle-Aktie investiert, befänden sich nun 10.456 Crown Castle-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 934.23 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 6.58 Prozent gleich.
Crown Castle war somit zuletzt am Markt 37.15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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