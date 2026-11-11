S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren bedeutet

Die Crown Castle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 95.64 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Crown Castle-Aktie investiert, befänden sich nun 10.456 Crown Castle-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 934.23 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 6.58 Prozent gleich.

Crown Castle war somit zuletzt am Markt 37.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch