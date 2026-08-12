S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crown Castle-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Crown Castle-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Crown Castle-Papier an diesem Tag bei 102.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.977 Crown Castle-Anteilen. Die gehaltenen Crown Castle-Anteile wären am 11.08.2026 71.96 USD wert, da der Schlussstand 73.64 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28.04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Crown Castle belief sich jüngst auf 31.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch