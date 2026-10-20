S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

CRH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 117.43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.852 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 83.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 70.83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.17 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von CRH bezifferte sich zuletzt auf 55.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch