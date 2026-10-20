CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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20.10.2026 10:02:12
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in CRH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
CRH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 117.43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.852 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 83.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 70.83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.17 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von CRH bezifferte sich zuletzt auf 55.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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