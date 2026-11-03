S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor 5 Jahren verdient

Die CRH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CRH-Anteile betrug an diesem Tag 49.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200.401 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 96.59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’356.71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93.57 Prozent angewachsen.

CRH wurde am Markt mit 60.39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch