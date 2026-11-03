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03.11.2026 10:02:17
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen CRH-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die CRH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CRH-Anteile betrug an diesem Tag 49.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200.401 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 96.59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’356.71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93.57 Prozent angewachsen.
CRH wurde am Markt mit 60.39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CRH plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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