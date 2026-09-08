S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRH-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die CRH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51.42 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die CRH-Aktie investiert hat, hat nun 1.945 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183.31 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 04.09.2026 auf 94.26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83.31 Prozent angezogen.

Alle CRH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch