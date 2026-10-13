CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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13.10.2026 10:02:21
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CRH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das CRH-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 32.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 308.261 CRH-Aktien im Depot. Die gehaltenen CRH-Papiere wären am 12.10.2026 24’984.59 USD wert, da der Schlussstand 81.05 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 149.85 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für CRH eine Börsenbewertung in Höhe von 54.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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