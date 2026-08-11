CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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11.08.2026 10:02:37
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRH-Aktie Anlegern gebracht.
Das CRH-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 187.406 CRH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CRH-Anteile wären am 10.08.2026 18’853.07 USD wert, da der Schlussstand 100.60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88.53 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von CRH belief sich zuletzt auf 66.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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