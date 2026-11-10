S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das CRH-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35.18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CRH-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.843 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 277.80 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 09.11.2026 auf 97.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 177.80 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von CRH belief sich jüngst auf 63.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch