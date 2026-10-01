S&P 500-Titel CoStar Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CoStar Group von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das CoStar Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46.183 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’265.41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26.54 Prozent.

Am Markt war CoStar Group jüngst 10.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch