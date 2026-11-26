Am 26.11.2016 wurde das CoStar Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20.34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4.917 CoStar Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 34.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67.26 Prozent vermehrt.

CoStar Group war somit zuletzt am Markt 13.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch