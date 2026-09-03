CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CoStar Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CoStar Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die CoStar Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CoStar Group-Papier 21.31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.694 CoStar Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 31.26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146.73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.73 Prozent.
CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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