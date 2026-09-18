S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr eingefahren

Die Corteva-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70.66 USD wert. Bei einem Corteva-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.152 Corteva-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’153.84 USD, da sich der Wert eines Corteva-Anteils am 17.09.2026 auf 81.53 USD belief. Mit einer Performance von +15.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 53.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch