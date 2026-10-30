S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient

Am 30.10.2025 wurde das Corning-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Corning-Aktie bei 90.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 110.767 Corning-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 128.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’275.59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42.76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Corning eine Börsenbewertung in Höhe von 110.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch