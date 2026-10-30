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|Profitable Corning-Investition?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Corning-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 30.10.2025 wurde das Corning-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Corning-Aktie bei 90.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 110.767 Corning-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 128.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’275.59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42.76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Corning eine Börsenbewertung in Höhe von 110.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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