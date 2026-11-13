S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 5 Jahren verdient

Am 13.11.2021 wurden Corning-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corning-Aktie investiert, befänden sich nun 25.562 Corning-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 3’054.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119.50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 205.47 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Corning eine Marktkapitalisierung von 103.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch