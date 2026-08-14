S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 3 Jahren verdient

Die Corning-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Corning-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.090 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 489.93 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 13.08.2026 auf 158.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 389.93 Prozent angewachsen.

Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 144.67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch