Corning Aktie 921667 / US2193501051
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Corning-Aktien gewesen.
Die Corning-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Corning-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.090 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 489.93 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 13.08.2026 auf 158.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 389.93 Prozent angewachsen.
Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 144.67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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