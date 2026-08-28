Corning Aktie 921667 / US2193501051
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Corning-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Corning-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Corning-Anteile letztlich bei 22.67 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Corning-Aktie investiert hat, hat nun 441.112 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 152.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67’401.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 574.02 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Corning belief sich jüngst auf 131.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Corning am 28.08.2026
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