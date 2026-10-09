Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Corning-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Corning-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corning-Papier bei 29.44 USD. Bei einem Corning-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 339.674 Corning-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 51’912.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152.83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 419.12 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Corning belief sich zuletzt auf 140.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
20:27
|Corning Aktie News: Corning schiebt sich am Abend vor (finanzen.ch)
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.