S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Corning-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corning-Papier bei 29.44 USD. Bei einem Corning-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 339.674 Corning-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 51’912.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152.83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 419.12 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Corning belief sich zuletzt auf 140.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch