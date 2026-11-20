Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corning-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23.83 USD. Bei einem Corning-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 419.639 Corning-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 105.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44’469.16 USD wert. Damit wäre die Investition um 344.69 Prozent gestiegen.

Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 93.09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch