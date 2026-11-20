|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Corning-Investment?
|
20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corning von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Corning-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corning-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23.83 USD. Bei einem Corning-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 419.639 Corning-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 105.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44’469.16 USD wert. Damit wäre die Investition um 344.69 Prozent gestiegen.
Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 93.09 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
20.11.26
|Corning Aktie News: Corning gibt am Abend deutlich nach (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corning von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.