Corning Aktie 921667 / US2193501051
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Corning-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corning-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Corning-Papier letztlich bei 38.39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Corning-Aktie investierten, hätten nun 260.485 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 38’499.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147.80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 285.00 Prozent angewachsen.
Alle Corning-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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