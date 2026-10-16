Corning Aktie 921667 / US2193501051
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corning-Aktie Investoren gebracht.
Die Corning-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37.95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.635 Corning-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 364.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138.43 USD belief. Das entspricht einem Plus von 264.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corning belief sich zuletzt auf 121.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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