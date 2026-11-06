S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Corning-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Corning-Anteile an diesem Tag 27.72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corning-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.608 Corning-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 103.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 273.12 Prozent erhöht.

Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 102.02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch