|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Corning-Anlage?
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Corning-Einstiegs gewesen.
Die Corning-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Corning-Anteile an diesem Tag 27.72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corning-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.608 Corning-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 103.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 273.12 Prozent erhöht.
Der Corning-Wert an der Börse wurde auf 102.02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
06.11.26
|Corning Aktie News: Anleger schicken Corning am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Corning Aktie News: Corning am Freitagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: Corning gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Corning am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.