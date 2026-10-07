Copart Aktie 190310 / US2172041061
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Copart-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das Copart-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Copart-Aktie an diesem Tag bei 44.23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Copart-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.261 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60.64 USD, da sich der Wert einer Copart-Aktie am 06.10.2026 auf 26.82 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 60.64 USD entspricht einer negativen Performance von 39.36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Copart belief sich zuletzt auf 25.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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