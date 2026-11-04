S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Copart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Copart-Anteile betrug an diesem Tag 42.85 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Copart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23.337 Copart-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Copart-Aktie auf 31.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 724.85 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.51 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Copart einen Börsenwert von 29.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch