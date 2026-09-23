S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 23.09.2021 wurden Copart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Copart-Anteile an diesem Tag 36.46 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.425 Copart-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (28.80 USD), wäre die Investition nun 789.72 USD wert. Mit einer Performance von -21.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Copart eine Marktkapitalisierung von 26.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch