Copart Aktie 190310 / US2172041061
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Copart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Copart-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Copart-Aktie betrug an diesem Tag 6.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’493.652 Copart-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Copart-Aktie auf 27.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40’537.71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 305.38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Copart belief sich zuletzt auf 25.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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