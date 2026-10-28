S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Copart-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.57 USD. Bei einem Copart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.226 Copart-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (28.92 USD), wäre das Investment nun 440.35 USD wert. Mit einer Performance von +340.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Copart eine Marktkapitalisierung von 26.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch