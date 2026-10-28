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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Copart-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Copart-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.57 USD. Bei einem Copart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.226 Copart-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (28.92 USD), wäre das Investment nun 440.35 USD wert. Mit einer Performance von +340.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Copart eine Marktkapitalisierung von 26.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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