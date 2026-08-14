S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor einem Jahr bedeutet

Constellation Brands A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Constellation Brands A-Anteile bei 169.51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58.994 Constellation Brands A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 8’043.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136.35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19.56 Prozent.

Der Constellation Brands A-Wert an der Börse wurde auf 22.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch