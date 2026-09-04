Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Constellation Brands A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Constellation Brands A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 167.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59.880 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (129.09 USD), wäre das Investment nun 7’729.94 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.70 Prozent verringert.
Alle Constellation Brands A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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