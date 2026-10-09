Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
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|Lukratives Constellation Brands A-Investment?
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Constellation Brands A-Aktien gewesen.
Am 09.10.2025 wurden Constellation Brands A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 142.97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.994 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Constellation Brands A-Anteile wären am 08.10.2026 864.73 USD wert, da der Schlussstand 123.63 USD betrug. Die Abnahme von 1’000 USD zu 864.73 USD entspricht einer negativen Performance von 13.53 Prozent.
Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich zuletzt auf 19.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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