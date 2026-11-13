S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Constellation Brands A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Constellation Brands A-Anteile betrug an diesem Tag 240.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.415 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 60.04 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 12.11.2026 auf 144.60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39.96 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Constellation Brands A betrug jüngst 24.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch