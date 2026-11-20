Die Constellation Brands A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Constellation Brands A-Aktie bei 235.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.248 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Constellation Brands A-Aktie auf 141.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600.85 USD wert. Mit einer Performance von -39.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Constellation Brands A zuletzt 24.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch