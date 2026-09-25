S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Constellation Brands A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 212.62 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Constellation Brands A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47.032 Constellation Brands A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 114.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’371.55 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 46.28 Prozent.

Constellation Brands A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch