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|Lukrative Constellation Brands A-Anlage?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Constellation Brands A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 06.11.2025 wurden Constellation Brands A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 127.95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78.156 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Constellation Brands A-Papiers auf 144.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’298.16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12.98 Prozent.
Jüngst verzeichnete Constellation Brands A eine Marktkapitalisierung von 24.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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