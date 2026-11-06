S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 06.11.2025 wurden Constellation Brands A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 127.95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78.156 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Constellation Brands A-Papiers auf 144.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’298.16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12.98 Prozent.

Jüngst verzeichnete Constellation Brands A eine Marktkapitalisierung von 24.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch