Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consolidated Edison von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Consolidated Edison gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Consolidated Edison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.05 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131.492 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’095.99 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Anteils am 12.10.2026 auf 107.20 USD belief. Mit einer Performance von +40.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Consolidated Edison war somit zuletzt am Markt 39.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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