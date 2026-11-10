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|Consolidated Edison-Investition
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consolidated Edison-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consolidated Edison-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Consolidated Edison-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Consolidated Edison-Aktie bei 77.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consolidated Edison-Aktie investiert, befänden sich nun 1.283 Consolidated Edison-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Consolidated Edison-Aktie auf 118.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51.86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Consolidated Edison bezifferte sich zuletzt auf 43.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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