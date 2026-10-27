S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Consolidated Edison-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Consolidated Edison-Aktie an diesem Tag bei 100.22 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.978 Consolidated Edison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’151.67 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Papiers am 26.10.2026 auf 115.42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15.17 Prozent.

Consolidated Edison markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch