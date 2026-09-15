Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consolidated Edison-Aktie Anlegern gebracht.
Am 15.09.2021 wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Consolidated Edison-Aktie an diesem Tag bei 73.99 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.515 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 105.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’429.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.97 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Consolidated Edison zuletzt 39.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Consolidated Edison Inc.
Analysen zu Consolidated Edison Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.