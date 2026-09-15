S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 15.09.2021 wurden Consolidated Edison-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Consolidated Edison-Aktie an diesem Tag bei 73.99 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.515 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 105.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’429.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.97 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Consolidated Edison zuletzt 39.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch