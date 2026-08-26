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ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045

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Performance unter der Lupe 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConocoPhillips von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen ConocoPhillips-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

ConocoPhillips
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der ConocoPhillips-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97.05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investierten, hätten nun 10.304 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 131.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’358.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.85 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ConocoPhillips eine Börsenbewertung in Höhe von 159.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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