S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ConocoPhillips-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.984 ConocoPhillips-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’808.84 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 06.10.2026 auf 129.35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 80.88 Prozent gleich.

Der ConocoPhillips-Wert an der Börse wurde auf 153.68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch