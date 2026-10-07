ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren ConocoPhillips-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ConocoPhillips-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.984 ConocoPhillips-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’808.84 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 06.10.2026 auf 129.35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 80.88 Prozent gleich.
Der ConocoPhillips-Wert an der Börse wurde auf 153.68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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