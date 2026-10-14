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ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045

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Profitable ConocoPhillips-Anlage? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConocoPhillips-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ConocoPhillips-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

ConocoPhillips
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Das ConocoPhillips-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 239.981 ConocoPhillips-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ConocoPhillips-Aktie auf 140.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33’813.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 238.13 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ConocoPhillips eine Börsenbewertung in Höhe von 163.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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