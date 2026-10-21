ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in ConocoPhillips eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 21.10.2025 wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86.41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das ConocoPhillips-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.157 ConocoPhillips-Anteilen. Die gehaltenen ConocoPhillips-Papiere wären am 20.10.2026 168.90 USD wert, da der Schlussstand 145.95 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 68.90 Prozent.
Der Börsenwert von ConocoPhillips belief sich jüngst auf 174.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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ConocoPhillips am 21.10.2026
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