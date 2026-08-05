S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.08.2023 wurde die ConocoPhillips-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ConocoPhillips-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113.71 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ConocoPhillips-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.794 ConocoPhillips-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’037.20 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 04.08.2026 auf 117.94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.72 Prozent.

Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 145.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch