S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor einem Jahr angefallen

Am 18.08.2025 wurde die ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ConAgra Foods-Papier bei 18.98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 526.870 ConAgra Foods-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’187.57 USD, da sich der Wert einer ConAgra Foods-Aktie am 17.08.2026 auf 15.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.12 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte ConAgra Foods einen Börsenwert von 7.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch